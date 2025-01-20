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الصين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا الجديد" إلى 217 إصابة

يُرجَّح أن بداية انتشاره مصدر حيواني.. وينتقل من شخص لآخر

أكدت السلطات الصينية اليوم أن تفشيًا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد، من بينها العاصمة بكين، وشنغهاي، بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة فيروس كورونا اليوم، من بينها 198 في مدينة ووهان.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم: "إن مصدرًا حيوانيًّا يبدو أنه هو المرجح لبداية التفشي، وإن بعض الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر حدثت في حالات الاختلاط الوثيق".


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لجنة الصحة الوطنية في البلاد أكدت اليوم أن الفيروس الجديد ينتقل من شخص لآخر، وأصاب بعض العاملين في القطاع الطبي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا الجديد" إلى 217 إصابة
سبق

أكدت السلطات الصينية اليوم أن تفشيًا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد، من بينها العاصمة بكين، وشنغهاي، بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة فيروس كورونا اليوم، من بينها 198 في مدينة ووهان.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم: "إن مصدرًا حيوانيًّا يبدو أنه هو المرجح لبداية التفشي، وإن بعض الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر حدثت في حالات الاختلاط الوثيق".


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لجنة الصحة الوطنية في البلاد أكدت اليوم أن الفيروس الجديد ينتقل من شخص لآخر، وأصاب بعض العاملين في القطاع الطبي.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:29 PM

الصين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا الجديد" إلى 217 إصابة

يُرجَّح أن بداية انتشاره مصدر حيواني.. وينتقل من شخص لآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بكين
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أكدت السلطات الصينية اليوم أن تفشيًا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد، من بينها العاصمة بكين، وشنغهاي، بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة فيروس كورونا اليوم، من بينها 198 في مدينة ووهان.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم: "إن مصدرًا حيوانيًّا يبدو أنه هو المرجح لبداية التفشي، وإن بعض الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر حدثت في حالات الاختلاط الوثيق".


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لجنة الصحة الوطنية في البلاد أكدت اليوم أن الفيروس الجديد ينتقل من شخص لآخر، وأصاب بعض العاملين في القطاع الطبي.

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