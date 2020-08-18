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احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور"

تجمّع كبير دون إجراءات أو تباعد بمدينة ووهان وداخل منتجع للألعاب المائية

في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.

وبحسب "روسيا اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.

وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

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احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور"
سبق

في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.

وبحسب "روسيا اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.

وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:30 AM

احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور"

تجمّع كبير دون إجراءات أو تباعد بمدينة ووهان وداخل منتجع للألعاب المائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.

وبحسب "روسيا اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.

وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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