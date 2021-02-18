أعلنت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها في "تويتر"، إعادة فتح #طريق_الهدا في الاتجاهين.
وكان الطريق قد شهد إغلاقًا مؤقتًا لـ#طريق_الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
أعلنت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها في "تويتر"، إعادة فتح #طريق_الهدا في الاتجاهين.
وكان الطريق قد شهد إغلاقًا مؤقتًا لـ#طريق_الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
أعلنت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها في "تويتر"، إعادة فتح #طريق_الهدا في الاتجاهين.
وكان الطريق قد شهد إغلاقًا مؤقتًا لـ#طريق_الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
أعلنت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها في "تويتر"، إعادة فتح #طريق_الهدا في الاتجاهين.
وكان الطريق قد شهد إغلاقًا مؤقتًا لـ#طريق_الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.