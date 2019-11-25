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"تعليم عسير" يعزز النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين، وذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وتم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل، والشركة المشغلة.


من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

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"تعليم عسير" يعزز النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة
سبق

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين، وذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وتم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل، والشركة المشغلة.


من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
12:05 AM

"تعليم عسير" يعزز النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة

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بندر آل عوض - عسير
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عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ25 حافلة لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين، وذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وتم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل، والشركة المشغلة.


من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

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