أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد التأكد من نتائج تحليل عينتين لكل حالة. وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الحالات المصابة 64 حالة، وعدد الحالات النشطة 33 حالة، وعدد المتعافين 28 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات. وأضاف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أن نتائج تحليل 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا اليوم عقب الفحص المختبري تبين أنها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

عقب شفاء 4 حالات.. ارتفاع عدد المتعافين في ليبيا إلى 28 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-11 أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد التأكد من نتائج تحليل عينتين لكل حالة.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الحالات المصابة 64 حالة، وعدد الحالات النشطة 33 حالة، وعدد المتعافين 28 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات.

وأضاف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أن نتائج تحليل 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا اليوم عقب الفحص المختبري تبين أنها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.



11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:19 PM

عقب شفاء 4 حالات.. ارتفاع عدد المتعافين في ليبيا إلى 28 حالة إجمالي الحالات المصابة 64 حالة وعدد النشطة بلغت 33 حالة





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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد التأكد من نتائج تحليل عينتين لكل حالة.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الحالات المصابة 64 حالة، وعدد الحالات النشطة 33 حالة، وعدد المتعافين 28 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات.

وأضاف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أن نتائج تحليل 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا اليوم عقب الفحص المختبري تبين أنها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

