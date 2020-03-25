مصر.. ضبط شقة يستخدمها صينيون لشوي الثعابين وأكلها

تم اتخاذ الإجراءات الصحية وتعقيم الوحدة المستأجرة

تمكنت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة بمصر من ضبط شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة اليوم السابع فقد تلقى مدير أمن القاهرة إخطاراً من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

وأكدت الصحيفة أنه على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين، منهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحدى المواطنات صينية الجنسية تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينيين.

وذكرت بأنه يجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.