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"الخدمة المدنية": قياس أداء الموظف يهدف لتحفيز أداء الموظفين ومكافأتهم

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تأتي تحفيزًا للجهود المقدمة، وللموظفين المميزين.

وقالت: يأتي قياس أداء الموظف بمعاييره وأسسه المحددة لتحقيق أهداف تطويرية وتحفيزية في بيئة العمل الحكومية.

وبيّنت أن الهدف من إدارة الأداء في الجهات الحكومية هو رفع أداء موظفيها، وزيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف، منها ترسيخ منهج، يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، إضافة إلى تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.

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"الخدمة المدنية": قياس أداء الموظف يهدف لتحفيز أداء الموظفين ومكافأتهم
سبق

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تأتي تحفيزًا للجهود المقدمة، وللموظفين المميزين.

وقالت: يأتي قياس أداء الموظف بمعاييره وأسسه المحددة لتحقيق أهداف تطويرية وتحفيزية في بيئة العمل الحكومية.

وبيّنت أن الهدف من إدارة الأداء في الجهات الحكومية هو رفع أداء موظفيها، وزيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف، منها ترسيخ منهج، يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، إضافة إلى تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:23 PM

"الخدمة المدنية": قياس أداء الموظف يهدف لتحفيز أداء الموظفين ومكافأتهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
8,200

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تأتي تحفيزًا للجهود المقدمة، وللموظفين المميزين.

وقالت: يأتي قياس أداء الموظف بمعاييره وأسسه المحددة لتحقيق أهداف تطويرية وتحفيزية في بيئة العمل الحكومية.

وبيّنت أن الهدف من إدارة الأداء في الجهات الحكومية هو رفع أداء موظفيها، وزيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف، منها ترسيخ منهج، يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، إضافة إلى تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.

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