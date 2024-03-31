"تدريب الرياض" تختتم "داعم" لتأهيل القيادات وتدشن ممارس القيادة المدرسية

استمرت 4 أيام بـ 4 برامج تدريبية ويستفيد منها 300 مشارك ومتدرب

اختتمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض برنامجها النوعي "داعم"، والذي استهدف قيادات الصف الأول في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من مديري الإدارات والمكاتب ومساعديهم، وقدمت لهم أربعة برامج تدريبية اشتملت على تطبيقات الجودة، قيادة فرق العمل، قيادة التغيير، وبناء منظومة القيم، على مدار أربعة أيام.

ودشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام المشروع بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث المكلف ماجد بن حمد الحميد وعبدالملك القحطاني مدير الإدارة القانونية بمجموعة طارق عبدالهادي القحطاني الراعي الرسمي للبرنامج، وعدد من مدير الإدارات والمكاتب ومساعديهم، إضافة إلى مساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث سامي الحمود ومدير مركز التدريب بالشرق أحمد الحربي ومدير وحدة الشراكات المجتمعية بالإدارة الدكتور سعد الحميد.

وقدم البرنامج مجموعة من مشرفي التدريب وهم سليمان النملة وعبدالرحمن الحزاب وعبدالرحمن العبدالوهاب، واستفاد من البرنامج نحو 50 مشاركًا.

وكرّم مساعد مدير إدارة التدريب سامي الحمود، المشاركين في البرنامج، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن الخطة الموازية لإدارة التدريب التربوي بالرياض والتي تشمل البرامج النوعية وبرامج الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تشمل جميع فئات شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ووكلاء وقادة ومشرفين ومديري إدارات ورؤساء أقسام وغيرهم.

من جهته دشن مدير إدارة التدريب والابتعاث بالرياض 10 دورات تدريبية من البرنامج الوزاري ممارس القيادة المدرسية في مرحلته الثالثة، حيث أقامت 5 دورات تدريبية الأسبوع الماضي من دورة ممارس القيادة المدرسية 1، وتقام هذا الأسبوع 5 دورات تدريبية من برنامج ممارس القيادة المدرسية 2، في 5 مراكز تدريبية شملت مراكز الوسط والقيادات والشمال والشرق والغرب.

ويتناول برنامج ممارس القيادة المدرسية مهارات القرن 21 لمشرفي القيادة المدرسية وقادة المدارس ووكلائها، عدة مفاهيم من أهمها التغيير والتخطيط والمدرسة المتعلمة للدورة الأولى، والتعليم والتعلم والجودة والشراكة المجتمعية للدورة الثانية يحصل فيها المشارك على 30 ساعة تدريبية عند إنهائه للبرنامجين التي تستهدف 250 متدربًا ومشاركًا.

ويأتي برنامج ممارس القيادة المدرسية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في أهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر وحرصًا من وزارة التعليم على تنمية قدرات ومهارات القيادات المدرسية وتطوير منظومة القيادة بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعلم، حيث يشرف على البرامج التدريبية المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.