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"فلكية جدة": القمر يقترن بالثريا.. صباح غدٍ

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 06 يوليو 2021 هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار .

عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.
نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.
ملاحظة: عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": القمر يقترن بالثريا.. صباح غدٍ
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 06 يوليو 2021 هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار .

عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.
نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.
ملاحظة: عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط .

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
04:30 PM

"فلكية جدة": القمر يقترن بالثريا.. صباح غدٍ

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 06 يوليو 2021 هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار .

عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.
نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.
ملاحظة: عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط .

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