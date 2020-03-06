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باكستان تعلن عن رصد إصابة سادسة بـ"كورونا"

لرجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي

أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ست حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، في تصريح اليوم؛ أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.

السلطات الباكستانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تعلن عن رصد إصابة سادسة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ست حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، في تصريح اليوم؛ أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
05:06 PM

باكستان تعلن عن رصد إصابة سادسة بـ"كورونا"

لرجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ست حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، في تصريح اليوم؛ أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.

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