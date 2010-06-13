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"الدمام" تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين

باكستاني الجنسية وصدر بحقه صك شرعي أيدته "الاستئناف والعليا"

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات "باكستاني الجنسية" في الدمام، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمدينة الدمام، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد الله أخو نزاد قل، اليوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدمام" تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات "باكستاني الجنسية" في الدمام، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمدينة الدمام، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد الله أخو نزاد قل، اليوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:52 PM

"الدمام" تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين

باكستاني الجنسية وصدر بحقه صك شرعي أيدته "الاستئناف والعليا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات "باكستاني الجنسية" في الدمام، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمدينة الدمام، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد الله أخو نزاد قل، اليوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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