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أكثر من 79 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس

عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو المليون و900 ألف

استفاد من نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع الخامس من الفصل الحالي للعام الدراسي 1443هـ، 79925 مستخدماً في الفترة الممتدة من 13 - 17 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو المليون و900 ألف ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 945 لوحة نقاش، والتقييمات 14503 تقييمات.

واستعرض التقرير تفاصيل 5596 فصلاً افتراضياً، منها 777 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 35180، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 49389، ووصل عدد الشُّعَب إلى 6657 شعبة، أدارها 1106 أساتذة، بحضور 20.371 طالباً.

جامعة نجران

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أكثر من 79 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس
سبق

استفاد من نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع الخامس من الفصل الحالي للعام الدراسي 1443هـ، 79925 مستخدماً في الفترة الممتدة من 13 - 17 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو المليون و900 ألف ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 945 لوحة نقاش، والتقييمات 14503 تقييمات.

واستعرض التقرير تفاصيل 5596 فصلاً افتراضياً، منها 777 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 35180، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 49389، ووصل عدد الشُّعَب إلى 6657 شعبة، أدارها 1106 أساتذة، بحضور 20.371 طالباً.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:40 AM

أكثر من 79 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس

عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو المليون و900 ألف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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استفاد من نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع الخامس من الفصل الحالي للعام الدراسي 1443هـ، 79925 مستخدماً في الفترة الممتدة من 13 - 17 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو المليون و900 ألف ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 945 لوحة نقاش، والتقييمات 14503 تقييمات.

واستعرض التقرير تفاصيل 5596 فصلاً افتراضياً، منها 777 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 35180، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 49389، ووصل عدد الشُّعَب إلى 6657 شعبة، أدارها 1106 أساتذة، بحضور 20.371 طالباً.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

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