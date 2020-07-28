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المركز الوطني لإدارة الدَّين يعلن إقفال أول عملية شراء مبكر للسندات

تعلن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية (المصدر)، اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في (أغسطس، سبتمبر، نوفمبر وديسمبر) من هذا العام 2020م، بإجمالي قيمته أربعة وثلاثون مليارًا ومائتان وستون مليون ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.

وتُعد هذه الصفقة إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدَّين (المركز)، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.

وتُعد مبادرة المركز استمرارًا للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية، التي تعكس آخر تطورات السوق، مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.

وقُسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وثلاثين مليارًا وستمائة وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي.

وصدرت الشريحة الأولى بقيمة 8،970 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2024م.

وصدرت الشريحة الثانية بقيمة 6،025 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028م.

وصدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6،500 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م.

وصدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13،150 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035م.

وقام المصدر بتعيين شركة (إتش إس بي سي العربية السعودية)، وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، بشكل مشترك بوصفهما منسقَي ومديرَي الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني لإدارة الدَّين يعلن إقفال أول عملية شراء مبكر للسندات
سبق

تعلن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية (المصدر)، اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في (أغسطس، سبتمبر، نوفمبر وديسمبر) من هذا العام 2020م، بإجمالي قيمته أربعة وثلاثون مليارًا ومائتان وستون مليون ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.

وتُعد هذه الصفقة إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدَّين (المركز)، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.

وتُعد مبادرة المركز استمرارًا للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية، التي تعكس آخر تطورات السوق، مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.

وقُسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وثلاثين مليارًا وستمائة وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي.

وصدرت الشريحة الأولى بقيمة 8،970 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2024م.

وصدرت الشريحة الثانية بقيمة 6،025 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028م.

وصدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6،500 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م.

وصدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13،150 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035م.

وقام المصدر بتعيين شركة (إتش إس بي سي العربية السعودية)، وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، بشكل مشترك بوصفهما منسقَي ومديرَي الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
01:03 AM

المركز الوطني لإدارة الدَّين يعلن إقفال أول عملية شراء مبكر للسندات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تعلن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية (المصدر)، اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في (أغسطس، سبتمبر، نوفمبر وديسمبر) من هذا العام 2020م، بإجمالي قيمته أربعة وثلاثون مليارًا ومائتان وستون مليون ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.

وتُعد هذه الصفقة إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدَّين (المركز)، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.

وتُعد مبادرة المركز استمرارًا للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية، التي تعكس آخر تطورات السوق، مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.

وقُسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وثلاثين مليارًا وستمائة وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي.

وصدرت الشريحة الأولى بقيمة 8،970 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2024م.

وصدرت الشريحة الثانية بقيمة 6،025 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028م.

وصدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6،500 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م.

وصدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13،150 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035م.

وقام المصدر بتعيين شركة (إتش إس بي سي العربية السعودية)، وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، بشكل مشترك بوصفهما منسقَي ومديرَي الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.

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