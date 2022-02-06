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بالفيديو.. مفاجأة صادمة لسيارة داخل النفق

تخيل أن تدخل نفقًا بطريق واحد فقط، وتفاجأ بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، وحتى حين تتوقف لتفادي التصادم، لا يتوقف سائق الشاحنة، لتكون النهاية حادثًا يغلق النفق تمامًا كما حدث في مدينة سوتشي الروسية.

وحسب موقع "سوتشي نيوز نت"، وقع الحادث يوم 3 فبراير الجاري، في النفق الخامس على الطريق القديم باتجاه بلدة كراسنايا بوليانا.

ويظهر الفيديو سيارة تدخل النفق ذا الاتجاه الواحد، بسبب أعمال الصيانة في الاتجاه الآخر، وتسير السيارة بسرعة عادية، ولكن السائق فوجئ بشاحنة قادمة في المقابل بسرعة.

ورغم أن قائد السيارة توقف، لكن الغريب أن قائد الشاحنة أكمل طريقه حتى اصطدم بالسيارة.

ومن بعدها تعطل المرور في النفق، واصطدمت خمس سيارات قادمة خلف موقع الحادث.

وحسب "سوتشي نيوز نت" فإنه ممنوع سير الشاحنات في هذا النفق على الطريق القديم.

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بالفيديو.. مفاجأة صادمة لسيارة داخل النفق
سبق

تخيل أن تدخل نفقًا بطريق واحد فقط، وتفاجأ بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، وحتى حين تتوقف لتفادي التصادم، لا يتوقف سائق الشاحنة، لتكون النهاية حادثًا يغلق النفق تمامًا كما حدث في مدينة سوتشي الروسية.

وحسب موقع "سوتشي نيوز نت"، وقع الحادث يوم 3 فبراير الجاري، في النفق الخامس على الطريق القديم باتجاه بلدة كراسنايا بوليانا.

ويظهر الفيديو سيارة تدخل النفق ذا الاتجاه الواحد، بسبب أعمال الصيانة في الاتجاه الآخر، وتسير السيارة بسرعة عادية، ولكن السائق فوجئ بشاحنة قادمة في المقابل بسرعة.

ورغم أن قائد السيارة توقف، لكن الغريب أن قائد الشاحنة أكمل طريقه حتى اصطدم بالسيارة.

ومن بعدها تعطل المرور في النفق، واصطدمت خمس سيارات قادمة خلف موقع الحادث.

وحسب "سوتشي نيوز نت" فإنه ممنوع سير الشاحنات في هذا النفق على الطريق القديم.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:58 PM

بالفيديو.. مفاجأة صادمة لسيارة داخل النفق

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,640

تخيل أن تدخل نفقًا بطريق واحد فقط، وتفاجأ بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، وحتى حين تتوقف لتفادي التصادم، لا يتوقف سائق الشاحنة، لتكون النهاية حادثًا يغلق النفق تمامًا كما حدث في مدينة سوتشي الروسية.

وحسب موقع "سوتشي نيوز نت"، وقع الحادث يوم 3 فبراير الجاري، في النفق الخامس على الطريق القديم باتجاه بلدة كراسنايا بوليانا.

ويظهر الفيديو سيارة تدخل النفق ذا الاتجاه الواحد، بسبب أعمال الصيانة في الاتجاه الآخر، وتسير السيارة بسرعة عادية، ولكن السائق فوجئ بشاحنة قادمة في المقابل بسرعة.

ورغم أن قائد السيارة توقف، لكن الغريب أن قائد الشاحنة أكمل طريقه حتى اصطدم بالسيارة.

ومن بعدها تعطل المرور في النفق، واصطدمت خمس سيارات قادمة خلف موقع الحادث.

وحسب "سوتشي نيوز نت" فإنه ممنوع سير الشاحنات في هذا النفق على الطريق القديم.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
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