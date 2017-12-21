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موديرنا: مستعدون لتطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع

مديرها التنفيذي: يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة لا أتوقع أي مشكلات

قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل، في مقابلة، إن الشركة لا تتوقع أي مشكلات في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، لكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن.إيه - 1237).

ووفق رويترز، قال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة، لا أتوقع أي مشكلات".

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موديرنا: مستعدون لتطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع
سبق

قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل، في مقابلة، إن الشركة لا تتوقع أي مشكلات في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، لكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن.إيه - 1237).

ووفق رويترز، قال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة، لا أتوقع أي مشكلات".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:04 PM

موديرنا: مستعدون لتطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع

مديرها التنفيذي: يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة لا أتوقع أي مشكلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل، في مقابلة، إن الشركة لا تتوقع أي مشكلات في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، لكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن.إيه - 1237).

ووفق رويترز، قال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة، لا أتوقع أي مشكلات".

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