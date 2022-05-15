أمانة مكة تستكشف أدوات ضبط الجودة وطرق حل المشكلات في الأزمات

من خلال ورشة عمل عن بعد نظمتها بحضور أكثر 215 مشاركًا

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي؛ ورشة عمل عن بعد بعنوان ‏"أدوات ضبط الجودة وطرق حل المشكلات في الأزمات"، قدمتها ‬مريم الرشيدي، وتنسيق المهندس خالد عبدالله.

وتناولت محاور الورشة: أهداف أهمها أيضاح مفهوم الجودة وأثر تطبيقها الفعلي في مجال العمل، وأدوات ضبط الجودة وكيفية استخدامها، إضافة إلى تطبيق فعلي ومناقشة جماعية باستخدام أدوات ضبط الجودة مع أمثلة واقعية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أن الورشة حظيت بتفاعل كبير من المشاركين؛ حيث بلغ عدد المسجلين بها أكثر من 215 مشاركًا، داعيًا إلى إقامة المزيد من ورش العمل لتحقيق الأهداف المرسومة، وللوصول إلى الكفاءة المطلوبة وتحقيق الميزة التنافسية.