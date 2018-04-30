محافظ الدرعية يزف 500 خريج وخريجة بالدفعة الخامسة لكليات المعرفة

رعى محافظ الدرعية الأمير حمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، حفل تخريج طلبة كليات المعرفة للعلوم والتقنية للعام 1438/1439هـ الموافق 2017/2018م، من كليات: الطب والجراحة، والصيدلة الإكلينيكية، والعلوم التطبيقية.

اشتملت الدفعة على 230 خريجاً من الطلاب حسب التخصصات التالية: 88 طب وجراحة، 39 دكتور صيدلة، 12 ممرض، 45 رعاية تنفسية، 32 خدمات طبية طارئة، و14 نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

كما اشتملت الدفعة الخامسة "للطالبات" على 270 خريجة تخرجن كنظرائهن من الطلاب من كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وكلية العلوم التطبيقية والتي احتفلت الكليات بتخريجهن مساء يوم الخميس 26/4/2018م برعاية وتشريف سعادة وكيلة الكليات أ.د عواطف عالم، والتي أثنت على الجهود المميزة التي تبذلها الطالبات وختمت بالدعاء لهن بالتوفيق في حياتهن العلمية والعملية.

فيما تقدّم الحفل كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور زيد بن محمد الزامل، والمشرف العام على الكليات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الملحم.

واستهل الحفل بعروض مرئية شملت مقابلات لمجموعة من الخريجين والذين أشرفوا على تدريبهم، وتضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية متميزة نالت إعجاب راعي الحفل.

وكان المشرف العام على الكليات قد ألقى كلمة ثمن خلالها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين راعي النهضة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وشكر سمو أمير الدرعية على دعمه ورعايته المستمرة للكليات.

وتقدّم عضو مجلس الأمناء عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور مأمون بن خالد القرملي بإلقاء قسم الخريجين وتبعه ترديد الخريجين للقسم.

وبدوره عبَر وكيل الكليات للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب الدكتور محمد بن عبد الله الزامل عن أمله في رؤية مخرجات الكليات محققين آمالهم في خدمة مجتمعهم متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

وفي الختام سلم راعي الحفل محافظ الدرعية الخريجين شهادات التخرج للطلبة الخريجين.