استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً

أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.