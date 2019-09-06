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استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً

أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً
سبق

أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
08:52 PM

استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.

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