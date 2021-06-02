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محافظ خميس مشيط يُدشن مبادرة "صحتهم بهمتهم"

تحت شعار "تحسين وزنك من أجل صحة أفضل"

‬دشن محافظ خميس مشيط، خالد بن عبد العزيز، في مقر المحافظة، اليوم، مبادرة "صحتهم بهمتهم"، تحت شعار "تحسين وزنك من أجل صحة أفضل".

جاء ذلك، بهدف إقامة هذه الفعالية على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

ينفذ هذه الفعالية، فريق مشاة ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، بتعاون ومشاركة من وقف "إرادة" الخيري لتنمية ذوي الإعاقة بعسير.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن آلية المبادرة من قبل المشرف العام على المبادرة، عبد الله الكرشم عسيري.

وأكد أن هذه المبادرة عبارة عن مشي لذوي الإعاقة بمنطقة عسير، لأكثر متسابق يحقق أعلى خطوة، ويتم احتساب الخطوات اليومية للمتسابق إلكترونيًا، عبر التطبيق المخصص للمبادرة، حيث تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدم المحافظ، شكره وتقديره للعاملين كافة، والمشاركين على ما يبذلونه من جهود في ظل توجيهات، واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفي كل المجالات، ودعم جميع المبادرات التي تخدم أبناء هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى -عز وجل - أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ خميس مشيط يُدشن مبادرة "صحتهم بهمتهم"
سبق

‬دشن محافظ خميس مشيط، خالد بن عبد العزيز، في مقر المحافظة، اليوم، مبادرة "صحتهم بهمتهم"، تحت شعار "تحسين وزنك من أجل صحة أفضل".

جاء ذلك، بهدف إقامة هذه الفعالية على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

ينفذ هذه الفعالية، فريق مشاة ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، بتعاون ومشاركة من وقف "إرادة" الخيري لتنمية ذوي الإعاقة بعسير.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن آلية المبادرة من قبل المشرف العام على المبادرة، عبد الله الكرشم عسيري.

وأكد أن هذه المبادرة عبارة عن مشي لذوي الإعاقة بمنطقة عسير، لأكثر متسابق يحقق أعلى خطوة، ويتم احتساب الخطوات اليومية للمتسابق إلكترونيًا، عبر التطبيق المخصص للمبادرة، حيث تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدم المحافظ، شكره وتقديره للعاملين كافة، والمشاركين على ما يبذلونه من جهود في ظل توجيهات، واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفي كل المجالات، ودعم جميع المبادرات التي تخدم أبناء هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى -عز وجل - أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
06:49 PM

محافظ خميس مشيط يُدشن مبادرة "صحتهم بهمتهم"

تحت شعار "تحسين وزنك من أجل صحة أفضل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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‬دشن محافظ خميس مشيط، خالد بن عبد العزيز، في مقر المحافظة، اليوم، مبادرة "صحتهم بهمتهم"، تحت شعار "تحسين وزنك من أجل صحة أفضل".

جاء ذلك، بهدف إقامة هذه الفعالية على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

ينفذ هذه الفعالية، فريق مشاة ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، بتعاون ومشاركة من وقف "إرادة" الخيري لتنمية ذوي الإعاقة بعسير.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن آلية المبادرة من قبل المشرف العام على المبادرة، عبد الله الكرشم عسيري.

وأكد أن هذه المبادرة عبارة عن مشي لذوي الإعاقة بمنطقة عسير، لأكثر متسابق يحقق أعلى خطوة، ويتم احتساب الخطوات اليومية للمتسابق إلكترونيًا، عبر التطبيق المخصص للمبادرة، حيث تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدم المحافظ، شكره وتقديره للعاملين كافة، والمشاركين على ما يبذلونه من جهود في ظل توجيهات، واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفي كل المجالات، ودعم جميع المبادرات التي تخدم أبناء هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى -عز وجل - أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

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