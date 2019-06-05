قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو. ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.

الاثنين المقبل.. "الفالح" و"نوفاك" يناقشان التعاون التجاري والاقتصادي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-05 قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.



ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 01:56 PM

الاثنين المقبل.. "الفالح" و"نوفاك" يناقشان التعاون التجاري والاقتصادي يبحثان خلال اجتماعهما بموسكو مشروعات مشتركة في الطاقة والزراعة





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قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.



ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.