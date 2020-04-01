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مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

قال: تم السماح فقط للعشرات بالطواف وعلى شكل دفعات احترازياً ووقائياً

نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين
سبق

نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:33 PM

مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

قال: تم السماح فقط للعشرات بالطواف وعلى شكل دفعات احترازياً ووقائياً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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8,972

نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

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