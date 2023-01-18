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7 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والشرقية والشمالية ومكة المكرمة وعسير والجوف وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والكامل وميسان، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والشرقية والشمالية ومكة المكرمة وعسير والجوف وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والكامل وميسان، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
12:33 AM

7 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والشرقية والشمالية ومكة المكرمة وعسير والجوف وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والكامل وميسان، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

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