المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري
أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.المرور رخص السير أبشر الفحص الفني الدوري فيروس كورونا الجديد
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المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوريعبدالله البرقاوي سبق 2020-04-13
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:05 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:55 AM
المرور يعلن: إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري
أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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