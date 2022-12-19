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تعليم سراة عبيدة مُستعدة لاختبار 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440هـ

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

وينتظم أكثر من ١٩ ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية، والمرحلة الابتدائية، بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الصادر مؤخرًا.

وينتظم جميع الطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل ٢٥/ ٤ / ١٤٤١هـ، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة.

ومن جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، لتنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.

وقال إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

وشدد على ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

ووجه رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوق الدراسي.

وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرات والساحات، مؤكدًا على قادة وقائدات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية.

ووجههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي "نور".

إدارة تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم سراة عبيدة مُستعدة لاختبار 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل
سبق

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

وينتظم أكثر من ١٩ ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية، والمرحلة الابتدائية، بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الصادر مؤخرًا.

وينتظم جميع الطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل ٢٥/ ٤ / ١٤٤١هـ، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة.

ومن جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، لتنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.

وقال إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

وشدد على ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

ووجه رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوق الدراسي.

وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرات والساحات، مؤكدًا على قادة وقائدات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية.

ووجههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي "نور".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:23 PM

تعليم سراة عبيدة مُستعدة لاختبار 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440هـ

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علي حفول - سراة عبيدة
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أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

وينتظم أكثر من ١٩ ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية، والمرحلة الابتدائية، بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الصادر مؤخرًا.

وينتظم جميع الطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل ٢٥/ ٤ / ١٤٤١هـ، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة.

ومن جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، لتنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.

وقال إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

وشدد على ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

ووجه رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوق الدراسي.

وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرات والساحات، مؤكدًا على قادة وقائدات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية.

ووجههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي "نور".

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