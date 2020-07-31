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وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة شفاء خادم الحرمين وخروجه من المستشفى

أدى أحمد بن عبدالله زعلة، محافظ صامطة، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع العليا في صامطة، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة. وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

فيما أمَّ المصلين الشيخ عيسى محمد مدخلي، الذي تطرق في خطبته لفضل يوم النحر، وبيان الأضاحي وفضلها، وفضل أيام التشريق بالتقرب إلى الله بالدعاء وصالح الأعمال. وحث فضيلته في خطبته على صلة الرحم، وعظيم فضله عند الله سبحانه وتعالى. وقد شكر خلال خطبته حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من أجل راحة الحجيج وتنظيمهم في هذا الظرف الاستثنائي سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

يُشار إلى أنه قد أدى الصلاة مع محافظ صامطة مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد أحمد البارقي، ومدير إدارة الدفاع المدني النقيب عبدالله جابر الحكمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري، ورئيس بلدية صامطة بالنيابة يحيى بن جابر مشهور.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع محافظ صامطة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة. مقدمًا التهاني والتبريكات لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يبعد عنها حسد الحاسدين والحاقدين.

محافظ صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا
سبق

أدى أحمد بن عبدالله زعلة، محافظ صامطة، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع العليا في صامطة، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة. وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

فيما أمَّ المصلين الشيخ عيسى محمد مدخلي، الذي تطرق في خطبته لفضل يوم النحر، وبيان الأضاحي وفضلها، وفضل أيام التشريق بالتقرب إلى الله بالدعاء وصالح الأعمال. وحث فضيلته في خطبته على صلة الرحم، وعظيم فضله عند الله سبحانه وتعالى. وقد شكر خلال خطبته حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من أجل راحة الحجيج وتنظيمهم في هذا الظرف الاستثنائي سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

يُشار إلى أنه قد أدى الصلاة مع محافظ صامطة مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد أحمد البارقي، ومدير إدارة الدفاع المدني النقيب عبدالله جابر الحكمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري، ورئيس بلدية صامطة بالنيابة يحيى بن جابر مشهور.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع محافظ صامطة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة. مقدمًا التهاني والتبريكات لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يبعد عنها حسد الحاسدين والحاقدين.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
11:34 PM

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة شفاء خادم الحرمين وخروجه من المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أدى أحمد بن عبدالله زعلة، محافظ صامطة، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع العليا في صامطة، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة. وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

فيما أمَّ المصلين الشيخ عيسى محمد مدخلي، الذي تطرق في خطبته لفضل يوم النحر، وبيان الأضاحي وفضلها، وفضل أيام التشريق بالتقرب إلى الله بالدعاء وصالح الأعمال. وحث فضيلته في خطبته على صلة الرحم، وعظيم فضله عند الله سبحانه وتعالى. وقد شكر خلال خطبته حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من أجل راحة الحجيج وتنظيمهم في هذا الظرف الاستثنائي سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

يُشار إلى أنه قد أدى الصلاة مع محافظ صامطة مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد أحمد البارقي، ومدير إدارة الدفاع المدني النقيب عبدالله جابر الحكمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري، ورئيس بلدية صامطة بالنيابة يحيى بن جابر مشهور.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع محافظ صامطة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة. مقدمًا التهاني والتبريكات لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يبعد عنها حسد الحاسدين والحاقدين.

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