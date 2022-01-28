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محكمة التمييز بالبحرين تؤيد حكم المؤبد ضد "علي سلمان" لتخابره مع قطر

رفضت الطعن المقدّم من المتهم

أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً سابقاً بالسجن المؤبد على علي سلمان، واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

ورفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن المقدم من علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمان حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابياً؛ لأنهما هاربان. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.

وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة البحرينية تهمة التخابر مع قطر إلى "سلمان"، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.

وأوقفت السلطات البحرينية "سلمان" عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية".

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما أدانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات، في وقت سابق.

ووجهت النيابة لـ"سلمان" في محاكمة سابقة تهم "السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".

واتهمته أيضاً بـ"تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محكمة التمييز بالبحرين تؤيد حكم المؤبد ضد "علي سلمان" لتخابره مع قطر
سبق

أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً سابقاً بالسجن المؤبد على علي سلمان، واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

ورفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن المقدم من علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمان حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابياً؛ لأنهما هاربان. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.

وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة البحرينية تهمة التخابر مع قطر إلى "سلمان"، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.

وأوقفت السلطات البحرينية "سلمان" عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية".

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما أدانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات، في وقت سابق.

ووجهت النيابة لـ"سلمان" في محاكمة سابقة تهم "السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".

واتهمته أيضاً بـ"تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
06:05 PM

محكمة التمييز بالبحرين تؤيد حكم المؤبد ضد "علي سلمان" لتخابره مع قطر

رفضت الطعن المقدّم من المتهم

A A A
حامد العلي - الرياض
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أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً سابقاً بالسجن المؤبد على علي سلمان، واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

ورفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن المقدم من علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمان حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابياً؛ لأنهما هاربان. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.

وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة البحرينية تهمة التخابر مع قطر إلى "سلمان"، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.

وأوقفت السلطات البحرينية "سلمان" عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية".

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما أدانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات، في وقت سابق.

ووجهت النيابة لـ"سلمان" في محاكمة سابقة تهم "السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".

واتهمته أيضاً بـ"تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

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