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ألمانيا.. حالات الإصابة بكورونا ترتفع إلى 175752

إجمالي الوفيات وصل إلى 7938 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش)، إلى 175752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 152600 حالة.

ومر نحو 15 أسبوعاً منذ أن سجّلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. حالات الإصابة بكورونا ترتفع إلى 175752
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش)، إلى 175752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 152600 حالة.

ومر نحو 15 أسبوعاً منذ أن سجّلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:39 AM

ألمانيا.. حالات الإصابة بكورونا ترتفع إلى 175752

إجمالي الوفيات وصل إلى 7938 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش)، إلى 175752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 152600 حالة.

ومر نحو 15 أسبوعاً منذ أن سجّلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

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