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إتاحة "توكلنا" لأجهزة هواوي ..كيف سخرت المملكة التقنية في التعامل مع "كورونا"؟

يحظى باستخدام واسع .. ويقدم خدمات مهمة في الحد من انتشار الفيروس

امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف المؤسسات الحكومية، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم (الأربعاء)، نسخة تطبيق توكلنا الخاصة بأجهزة هواوي، بعد أن أتاحت في شهر مايو الماضي نسخة من التطبيق على متجر آبل وأندرويد، ومتجر التطبيقات، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التطبيق في أوساط المواطنين والمقيمين، ولاسيما أن التطبيق يتيح في المرحلة الحالية، مرحلة العودة بحذر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها مجموعة من المميزات المهمة.

ومن أبرز المميزات التي يتيحها تطبيق توكلنا لمستخدميه حاليًا، توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، والإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، التي عزلت بناء على تقدير الجهات المعنية، وتصريح موعد طبي، الذي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر للمستخدم في التطبيق، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة "كورونا"، وطلب سيارة إسعاف، ومعرفة نتائج اختبارات القياس في التطبيق، والإجابة عن الأسئلة الصحية.

ويحظى تطبيق توكلنا باستخدام واسع من المواطنين والمقيمين، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات حديثة دقيقة في هذا الصدد، إلا أن انضمام أكثر من مليون مستخدم خلال إطلاقه التجريبي، ممن وصلتهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، يبرهن على استخدام ملايين الأفراد داخل المملكة لتطبيق توكلنا، ومع إطلاق النسخة الخاصة بهواتف هواوي سيزيد العدد أو يتضاعف، بما يجعل من التطبيق وسيلة تقنية ناجعة للغاية ضمن الوسائل، التي طورتها المملكة للسيطرة والتعامل مع فيروس كورونا، من منطلق حرصها على "خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية" بحسب ما أكدت "سدايا".

فالوسائل التقنية ممثلة في تطبيقي "توكلنا" و "تباعد"، كانت أحد الخيارات الأساسية التي اعتمدت عليها المملكة في مكافحة وإدارة عملية التعامل مع جائحة كورونا، منذ بدء ظهوره في أراضيها في الثاني من مارس الماضي، وقد حقق الخيار التقني نتائج ملموسة في تعامل الأجهزة المعنية مع تطورات انتشار الفيروس، وخففت التطبيقات التقنية التي طورتها المملكة من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، سواء في الوقاية من الفيروس، أو التداوي والاستشفاء منه، أو التسهيل عليهم في إتاحة بعض الخدمات أثناء مرحلة منع التجول، وتشديد الإجراءات الاحترازية، ما يشير في المحصلة إلى نجاح المملكة في الاستفادة من التقنية في الحد من عدوى الوباء، الذي استشرى في العالم، وتجاوز عدد مصابيه 13 مليونًا و397 ألفًا فيما تخطى عدد قتلاه 580 ألفًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إتاحة "توكلنا" لأجهزة هواوي ..كيف سخرت المملكة التقنية في التعامل مع "كورونا"؟
سبق

امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف المؤسسات الحكومية، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم (الأربعاء)، نسخة تطبيق توكلنا الخاصة بأجهزة هواوي، بعد أن أتاحت في شهر مايو الماضي نسخة من التطبيق على متجر آبل وأندرويد، ومتجر التطبيقات، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التطبيق في أوساط المواطنين والمقيمين، ولاسيما أن التطبيق يتيح في المرحلة الحالية، مرحلة العودة بحذر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها مجموعة من المميزات المهمة.

ومن أبرز المميزات التي يتيحها تطبيق توكلنا لمستخدميه حاليًا، توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، والإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، التي عزلت بناء على تقدير الجهات المعنية، وتصريح موعد طبي، الذي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر للمستخدم في التطبيق، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة "كورونا"، وطلب سيارة إسعاف، ومعرفة نتائج اختبارات القياس في التطبيق، والإجابة عن الأسئلة الصحية.

ويحظى تطبيق توكلنا باستخدام واسع من المواطنين والمقيمين، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات حديثة دقيقة في هذا الصدد، إلا أن انضمام أكثر من مليون مستخدم خلال إطلاقه التجريبي، ممن وصلتهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، يبرهن على استخدام ملايين الأفراد داخل المملكة لتطبيق توكلنا، ومع إطلاق النسخة الخاصة بهواتف هواوي سيزيد العدد أو يتضاعف، بما يجعل من التطبيق وسيلة تقنية ناجعة للغاية ضمن الوسائل، التي طورتها المملكة للسيطرة والتعامل مع فيروس كورونا، من منطلق حرصها على "خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية" بحسب ما أكدت "سدايا".

فالوسائل التقنية ممثلة في تطبيقي "توكلنا" و "تباعد"، كانت أحد الخيارات الأساسية التي اعتمدت عليها المملكة في مكافحة وإدارة عملية التعامل مع جائحة كورونا، منذ بدء ظهوره في أراضيها في الثاني من مارس الماضي، وقد حقق الخيار التقني نتائج ملموسة في تعامل الأجهزة المعنية مع تطورات انتشار الفيروس، وخففت التطبيقات التقنية التي طورتها المملكة من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، سواء في الوقاية من الفيروس، أو التداوي والاستشفاء منه، أو التسهيل عليهم في إتاحة بعض الخدمات أثناء مرحلة منع التجول، وتشديد الإجراءات الاحترازية، ما يشير في المحصلة إلى نجاح المملكة في الاستفادة من التقنية في الحد من عدوى الوباء، الذي استشرى في العالم، وتجاوز عدد مصابيه 13 مليونًا و397 ألفًا فيما تخطى عدد قتلاه 580 ألفًا.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:27 PM

إتاحة "توكلنا" لأجهزة هواوي ..كيف سخرت المملكة التقنية في التعامل مع "كورونا"؟

يحظى باستخدام واسع .. ويقدم خدمات مهمة في الحد من انتشار الفيروس

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محمد صبح - الرياض
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امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف المؤسسات الحكومية، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم (الأربعاء)، نسخة تطبيق توكلنا الخاصة بأجهزة هواوي، بعد أن أتاحت في شهر مايو الماضي نسخة من التطبيق على متجر آبل وأندرويد، ومتجر التطبيقات، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التطبيق في أوساط المواطنين والمقيمين، ولاسيما أن التطبيق يتيح في المرحلة الحالية، مرحلة العودة بحذر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها مجموعة من المميزات المهمة.

ومن أبرز المميزات التي يتيحها تطبيق توكلنا لمستخدميه حاليًا، توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، والإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، التي عزلت بناء على تقدير الجهات المعنية، وتصريح موعد طبي، الذي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر للمستخدم في التطبيق، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة "كورونا"، وطلب سيارة إسعاف، ومعرفة نتائج اختبارات القياس في التطبيق، والإجابة عن الأسئلة الصحية.

ويحظى تطبيق توكلنا باستخدام واسع من المواطنين والمقيمين، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات حديثة دقيقة في هذا الصدد، إلا أن انضمام أكثر من مليون مستخدم خلال إطلاقه التجريبي، ممن وصلتهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، يبرهن على استخدام ملايين الأفراد داخل المملكة لتطبيق توكلنا، ومع إطلاق النسخة الخاصة بهواتف هواوي سيزيد العدد أو يتضاعف، بما يجعل من التطبيق وسيلة تقنية ناجعة للغاية ضمن الوسائل، التي طورتها المملكة للسيطرة والتعامل مع فيروس كورونا، من منطلق حرصها على "خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية" بحسب ما أكدت "سدايا".

فالوسائل التقنية ممثلة في تطبيقي "توكلنا" و "تباعد"، كانت أحد الخيارات الأساسية التي اعتمدت عليها المملكة في مكافحة وإدارة عملية التعامل مع جائحة كورونا، منذ بدء ظهوره في أراضيها في الثاني من مارس الماضي، وقد حقق الخيار التقني نتائج ملموسة في تعامل الأجهزة المعنية مع تطورات انتشار الفيروس، وخففت التطبيقات التقنية التي طورتها المملكة من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، سواء في الوقاية من الفيروس، أو التداوي والاستشفاء منه، أو التسهيل عليهم في إتاحة بعض الخدمات أثناء مرحلة منع التجول، وتشديد الإجراءات الاحترازية، ما يشير في المحصلة إلى نجاح المملكة في الاستفادة من التقنية في الحد من عدوى الوباء، الذي استشرى في العالم، وتجاوز عدد مصابيه 13 مليونًا و397 ألفًا فيما تخطى عدد قتلاه 580 ألفًا.

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