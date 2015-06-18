مع الإعلان عن صرف راتب متأخر لهن .. استياء المعلمات من عدم صرف 3 أشهر أخرى

"التعليم": اليوم صرف شهر مارس وفي انتظار البقية والمعني بذلك شركة تطوير

مع إعلان تعليم بيشة إيداع راتب شهر مارس صباح اليوم الثلاثاء في الحسابات البنكية لمعلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات" في بيشة، أبدى العديد منهن استياءهن وتذمرهن من عدم إيداع الرواتب المتأخرة البقية لثلاثة أشهر.

حيث بين العديد من المعلمات أنه مع إعلان تعليم بيشة صرف راتب شهر مارس اليوم الثلاثاء كان بالأجدر صرف الرواتب المتأخرة المتبقية وهي ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، أن مسؤولية الإدارة تقتصر على الإشراف على تنفيذ مجريات التعليم المستمر ومتابعته والرفع بمسيرات رواتب المعلمات للجهات المعنية ومسؤولية الصرف شأن شركة تطوير الخدمات التعليمية، مبينًا أنه بفضل الله سوف يصرف اليوم الثلاثاء مرتب شهر مارس 2019 والبقية لعلها تأتي والمعني بذلك شركة تطوير.

يُشار إلى أن ‏‫تعليم بيشة أعلن أنه سيودع اليوم الثلاثاء ٦٣٤٣٠٠ (ستمائة وأربعة وثلاثين ألفًا و300 ريال) في حسابات معلمات تعليم الكبيرات التي أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر مارس ٢٠١٩م.