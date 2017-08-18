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"مدير تعليم تبوك" يدشن برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد

يستهدف تمكين المعلم للقيام بدوره المنوط به والاستفادة من الحقائب التدريبية

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد، والذي نُفّذ بمسرح الإدارة للبنين ومسرح الإدارات النسائية للبنات.

وفي كلمته، رحّب "العمري" بالمعلمين والمعلمات الجدد، وأهاب بالمعلمين والمعلمات استقبال العام الجديد بكل همة ونشاط، والاستفادة من الحقائب التدريبية التي ستقدم لهم، والاقتداء بالمتميزين في الميدان، وانتهاج تجاربهم الناجحة؛ لافتًا إلى أن برنامج التهيئة يهدف إلى تمهين المعلم وتمكينه للقيام بدوره المنوط به؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل يستكمل مسيرة النماء والعطاء وغرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة؛ مشددًا على أن تحقيق ذلك من أهم مسؤوليات المعلم؛ مشيرًا إلى دوره الكبير في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.

بدورها حثت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) "نجلاء الشامان"، في كلمة وجّهتها للمعلمات الجديدات، على أن يكنّ قدوة حسنة للطالبات من خلال التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، والتأكيد على دور المعلمة في ترسيخ أهداف رؤية المملكة، وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطالبات.

وتضمّن البرنامج عدة ورش تدريبية تناقش حقوق وواجبات المعلم والمعلمة وعلاقتهما بالمجتمع المدرسي، كما تناولت فرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، ونماذج ملهمة من الميدان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدير تعليم تبوك" يدشن برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد، والذي نُفّذ بمسرح الإدارة للبنين ومسرح الإدارات النسائية للبنات.

وفي كلمته، رحّب "العمري" بالمعلمين والمعلمات الجدد، وأهاب بالمعلمين والمعلمات استقبال العام الجديد بكل همة ونشاط، والاستفادة من الحقائب التدريبية التي ستقدم لهم، والاقتداء بالمتميزين في الميدان، وانتهاج تجاربهم الناجحة؛ لافتًا إلى أن برنامج التهيئة يهدف إلى تمهين المعلم وتمكينه للقيام بدوره المنوط به؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل يستكمل مسيرة النماء والعطاء وغرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة؛ مشددًا على أن تحقيق ذلك من أهم مسؤوليات المعلم؛ مشيرًا إلى دوره الكبير في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.

بدورها حثت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) "نجلاء الشامان"، في كلمة وجّهتها للمعلمات الجديدات، على أن يكنّ قدوة حسنة للطالبات من خلال التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، والتأكيد على دور المعلمة في ترسيخ أهداف رؤية المملكة، وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطالبات.

وتضمّن البرنامج عدة ورش تدريبية تناقش حقوق وواجبات المعلم والمعلمة وعلاقتهما بالمجتمع المدرسي، كما تناولت فرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، ونماذج ملهمة من الميدان.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:27 PM

"مدير تعليم تبوك" يدشن برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد

يستهدف تمكين المعلم للقيام بدوره المنوط به والاستفادة من الحقائب التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد، والذي نُفّذ بمسرح الإدارة للبنين ومسرح الإدارات النسائية للبنات.

وفي كلمته، رحّب "العمري" بالمعلمين والمعلمات الجدد، وأهاب بالمعلمين والمعلمات استقبال العام الجديد بكل همة ونشاط، والاستفادة من الحقائب التدريبية التي ستقدم لهم، والاقتداء بالمتميزين في الميدان، وانتهاج تجاربهم الناجحة؛ لافتًا إلى أن برنامج التهيئة يهدف إلى تمهين المعلم وتمكينه للقيام بدوره المنوط به؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل يستكمل مسيرة النماء والعطاء وغرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة؛ مشددًا على أن تحقيق ذلك من أهم مسؤوليات المعلم؛ مشيرًا إلى دوره الكبير في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.

بدورها حثت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) "نجلاء الشامان"، في كلمة وجّهتها للمعلمات الجديدات، على أن يكنّ قدوة حسنة للطالبات من خلال التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، والتأكيد على دور المعلمة في ترسيخ أهداف رؤية المملكة، وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطالبات.

وتضمّن البرنامج عدة ورش تدريبية تناقش حقوق وواجبات المعلم والمعلمة وعلاقتهما بالمجتمع المدرسي، كما تناولت فرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، ونماذج ملهمة من الميدان.

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