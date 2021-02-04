كلاب ألمانية مدرَّبة تكتشف الإصابة بفيروس كورونا بدقة بلغت 94 %

مركز بيطري درَّبها على رائحة من خلايا المصابين قبل أن تبدأ مهمتها

درَّبت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس كورونا في عينات اللعاب البشري بدقة بلغت 94 %، وفق موقع "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قالت إيستر شالكه التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية: "إن الكلاب تعتاد أولاً رائحة كورونا التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها".

من جانبه، قال رئيس العيادة البيطرية هولغر فولك: "أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابي بكورونا. ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا 94 في المئة".

وكانت فنلندا قد بدأت في سبتمبر الماضي تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار.

ويستخدم مطار سانتياغو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.