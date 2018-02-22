النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية

أشاد بالمشروع وإدارة التوجيه والإرشـاد في ختام المنشط التدريبي اليوم

استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات.

ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد.

من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس.

وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية
سبق

استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات.

ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد.

من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس.

وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:35 PM

مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية

أشاد بالمشروع وإدارة التوجيه والإرشـاد في ختام المنشط التدريبي اليوم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
127

استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات.

ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد.

من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس.

وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة