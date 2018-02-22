مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية

استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات. ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد. من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه. وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية. واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس. وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية فهد العتيبي سبق 2018-02-22 استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات.



ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد.



من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.



وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.



واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس.



وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:35 PM

مساعد مدير تعليم الطائف يستقبل الفريق العلمي لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية أشاد بالمشروع وإدارة التوجيه والإرشـاد في ختام المنشط التدريبي اليوم





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استقبل المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، فهَاد بن رويجح الذويبي، في ختام المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، اليوم الخميس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم بن سعيد الشهري، والباحث في المقاييس خالد الصماني، ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف المشرف على برنامج المقاييس النفسية والتربوية ممدوح القثامي، وأعضاء الفريق العلمي في تعليم الطائف، لتطبيق مشروع المقاييس النفسية والتربوية، حيثُ سيُطبق المشروع الوطني بالمحافظة في 55 مدرسة بمختلف المراحل للبنين، و24 مدرسة للمراحل الثلاث للبنات.



ورحَب "الذويبي" بالحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، ومصلحة الطلاب والطالبات، كما أشاد بالمشرفين على المشروع وأعضاء الفريق العلمي المنفذ له, كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد الجهود المبذولة، والإجراءات، والاستعدادات التي اتخذتها إدارة التوجيه والإرشاد، وأعضاء الفريق في سبيل إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي قدمه ويقدمه مساعد مدير التعليم لإنجاح كافة مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد.



من جهته، استعرض "الصماني" جوانب متعددة من المشروع، وإجراءات تطبيقه على نحو 120 ألف طالب وطالبة, مشيداً بما وجدَه من تعاون وترحاب من العاملين، والمسؤولين في إدارة تعليم الطائف، وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في سبيل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.



وكان المنشط التدريبي عن "كيفية تطبيق المقاييس النفسية، والتربوية"، قد انطلق صباح أمس الأربعاء، بقاعة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الطائف، وجاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم بتنفيذ المقاييس النفسية والتربوية، واعتماد البدء بمشروع التوسع في تقنينها على جميع إدارات التعليم، حيث أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد المنشط التدريبي بمشاركة فريق العمل بالمشروع، من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، ومرشدين ومرشدات، شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.



واستهل اللقاء أمس، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، الدكتور سالم بن سعيد الشهري، بكلمة رحَب فيها بالباحث في المقاييس خالد الصماني، كما رحب بفريق العمل في هذا المشروع الوطني الضخم من مشرفي التوجيه والإرشاد، وعدد من المرشدين الطلابيين, والمرشدات الطلابيات، مقدماً شكره للمشرف على الوحدات الإرشادية عبد العزيز الناصر، كما لفت الدكتور الشهري إلى أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلة التوسع، كذلك قدَم الصماني في كلمته الافتتاحية للمنشط التدريبي، شكره للحضور، على مشاركتهم في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مقاييس نفسية في وحدة الخدمات الإرشادية، منوهاً إلى الوصول إلى مرحلة التوسع في تطبيق المقاييس.



وتضمن المنشط التدريبي مراحل إجراءات التطبيق المقننة, وإجراءاته، ونقاشات وأفكاراً مُتعددة عن كيفية التطبيق، وذلك من جانب المرشدين، والمرشدات الطلابيات، اللاتي شاركن عبر الدائرة التلفزيونية.