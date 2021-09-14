تنفيذ حكم القتل قصاصًا في يمني قَتَل آخر في جدة

قام بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة.

وجاء في البيان: "قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}".

وقال البيان: أقدَمَ أحمد صالح حسن عتيق -يمني الجنسية- على قتل نبيل محمد عبدالله الحجري -يمني الجنسية- وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين؛ مما أدى لوفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني أحمد صالح حسن عتيق اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.