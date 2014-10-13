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بالفيديو..  بالأهازيج والورود فلسطين تستقبل الأخضر

قبل مواجهة المنتخب السعودي في "رام الله".. الثلاثاء

استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.

المنتخب السعودي فلسطين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو..  بالأهازيج والورود فلسطين تستقبل الأخضر
سبق

استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
08:04 PM

بالفيديو..  بالأهازيج والورود فلسطين تستقبل الأخضر

قبل مواجهة المنتخب السعودي في "رام الله".. الثلاثاء

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
3,458

استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.

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