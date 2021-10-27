وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-27 أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030. وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم. وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 11:48 AM

رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد قال: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات بالعالم





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أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.