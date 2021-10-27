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رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد

قال: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات بالعالم

أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.

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رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد
سبق

أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:48 AM

رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد

قال: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,801
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,107

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