النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران.. 2397 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 255117

سجّلت 188 وفاة ليصبح ضحايا الفيروس 12635 شخصاً

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنةً مع 2262 أمس الجمعة، و188 حالة وفاة مقارنةً مع 142 حالة، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصاباً، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن 5 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، خراسان، خراسان الشمالية، كما أن 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، أصفهان، لرستان، البرز، زنجان، مازندران، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان الجنوبية، غلستان، إيلام.

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصاً يوم الخميس الماضي وحده.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران.. 2397 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 255117
سبق

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنةً مع 2262 أمس الجمعة، و188 حالة وفاة مقارنةً مع 142 حالة، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصاباً، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن 5 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، خراسان، خراسان الشمالية، كما أن 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، أصفهان، لرستان، البرز، زنجان، مازندران، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان الجنوبية، غلستان، إيلام.

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصاً يوم الخميس الماضي وحده.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
02:36 PM

إيران.. 2397 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 255117

سجّلت 188 وفاة ليصبح ضحايا الفيروس 12635 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
283

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنةً مع 2262 أمس الجمعة، و188 حالة وفاة مقارنةً مع 142 حالة، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصاباً، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن 5 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، خراسان، خراسان الشمالية، كما أن 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، أصفهان، لرستان، البرز، زنجان، مازندران، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان الجنوبية، غلستان، إيلام.

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصاً يوم الخميس الماضي وحده.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,728
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,953

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة