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بالصور .. الأمطار تتلف طريق "ابن نومة" بالجلة

مطالبات منذ سنوات بإعادة صيانته لخطورته

تضرَّر سالكو طريق "ابن نومة" في الجلة للانقطاع الكامل للطريق من جراء الأمطار التي هطلت مساء البارحة غرب مدينة الرياض؛ إذ جرفت المياه ما تبقى من الطريق، وأحدثت عددًا من الشقوق والانهيارات وتجمعات الماء؛ لتقطع السير على سالكيه، ويتضرر عدد من المركبات.

ويقع الطريق شمال مركز الجلة، ويخدم عددًا كبيرًا من الهجر والقرى والمزارع، تتجاوز الـ٣٠، ويعاني سوء الصيانة والتخطيط، وشهد عددًا من الحوادث لافتقاده أدنى إجراءات السلامة.

وكان هناك عدد من المطالبات منذ سنوات لتدخُّل وزارة النقل بشكل عاجل لإعادة صيانته وتطويره؛ ليكون آمنًا، وخصوصًا في الليل، ولكن لم يتم التفاعل مع هذه المطالبات حتى تاريخه.

أمطار سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. الأمطار تتلف طريق "ابن نومة" بالجلة
سبق

تضرَّر سالكو طريق "ابن نومة" في الجلة للانقطاع الكامل للطريق من جراء الأمطار التي هطلت مساء البارحة غرب مدينة الرياض؛ إذ جرفت المياه ما تبقى من الطريق، وأحدثت عددًا من الشقوق والانهيارات وتجمعات الماء؛ لتقطع السير على سالكيه، ويتضرر عدد من المركبات.

ويقع الطريق شمال مركز الجلة، ويخدم عددًا كبيرًا من الهجر والقرى والمزارع، تتجاوز الـ٣٠، ويعاني سوء الصيانة والتخطيط، وشهد عددًا من الحوادث لافتقاده أدنى إجراءات السلامة.

وكان هناك عدد من المطالبات منذ سنوات لتدخُّل وزارة النقل بشكل عاجل لإعادة صيانته وتطويره؛ ليكون آمنًا، وخصوصًا في الليل، ولكن لم يتم التفاعل مع هذه المطالبات حتى تاريخه.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:56 PM

بالصور .. الأمطار تتلف طريق "ابن نومة" بالجلة

مطالبات منذ سنوات بإعادة صيانته لخطورته

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
10,154

تضرَّر سالكو طريق "ابن نومة" في الجلة للانقطاع الكامل للطريق من جراء الأمطار التي هطلت مساء البارحة غرب مدينة الرياض؛ إذ جرفت المياه ما تبقى من الطريق، وأحدثت عددًا من الشقوق والانهيارات وتجمعات الماء؛ لتقطع السير على سالكيه، ويتضرر عدد من المركبات.

ويقع الطريق شمال مركز الجلة، ويخدم عددًا كبيرًا من الهجر والقرى والمزارع، تتجاوز الـ٣٠، ويعاني سوء الصيانة والتخطيط، وشهد عددًا من الحوادث لافتقاده أدنى إجراءات السلامة.

وكان هناك عدد من المطالبات منذ سنوات لتدخُّل وزارة النقل بشكل عاجل لإعادة صيانته وتطويره؛ ليكون آمنًا، وخصوصًا في الليل، ولكن لم يتم التفاعل مع هذه المطالبات حتى تاريخه.

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