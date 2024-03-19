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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران والرياض والشرقية والمرتفعات

من متوسطة إلى غزيرة.. مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران والرياض والشرقية والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:17 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران والرياض والشرقية والمرتفعات

من متوسطة إلى غزيرة.. مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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