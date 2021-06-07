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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:31 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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