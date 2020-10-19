النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الباحة.. جولة رسمية تتفقد المشاريع والخدمات البلدية وتنتهي بتوجيه

"السواط": هدفنا الاستماع للمطالب وتحقيق الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ميدانياً، على المشاريع والخدمات البلدية التي تنفذها البلديات التابعة للأمانة في عدد من محافظات قطاع السراة؛ شملت بلدية القرى وبلدية العقيق وبلدية بلجرشي، واطلع على سير العمل بها واستمع الى شرح مفصل من رؤساء البلديات عن هذه المشاريع.

بدأت زيارات "السواط" لمحافظة القرى؛ حيث التقى المحافظ خالد العبيلان، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وتمت مناقشة الخدمات البلدية في المحافظة وسبل تطويرها للأفضل؛ بعد ذلك تم الوقوف على سير العمل بمشروع توسعة المدخل الجنوبي لمتنزه الثروة الوطنية، وكذلك مشروع إنشاء ملاعب رياضية بالمتنزه، والوقوف على مشروع المول الاستثماري المتعثر بمفرق بيده، كما تم الوقوف على مشروع تحسين المنطقة المركزية بالمحافظة ومقابلة الأهالي ملاك العقارات بالموقع، وتدشين حديقة عامة بمركز نخال والممشى الرياضي بمطلات متنزه الثروة الوطنية.

من جهة أخرى، وقف "السواط" على المشاريع البلدية التي تنفّذها بلدية محافظة العقيق، واطلع على سير العمل للمشاريع التنموية، والتقى محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، بعد ذلك بدأت الجولة الميدانية بالوقوف على مشروع إنشاء المركز الحضاري، وقاعة الاجتماعات، وموقع تطوير مثلث الحزم (مدخل المحافظة الغربي) والوقوف على مشروع المدفن الصحي الهندسي "بوراخ"، وكذلك تم الوقوف على مشروع سوق المواشي الجديد بالمحافظة.

كما دشن أمين الباحة، خلال الزيارة، الربط الإلكتروني بين البلدية والجهات الحكومية المختلفة، وافتتح مبنى الخدمات البلدية والمجلس البلدي، والتقى أعضاء المجلس البلدي وشيوخ القبائل واستقبل عدداً من المراجعين.

وشملت زيارات "السواط" محافظة بلجرشي؛ حيث وقف على المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة واطلع على سير عمل المشاريع والتقى محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، ثم التقى أعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي بالمحافظة وتمت مناقشة الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة، كما دشن خلال الزيارة مبنى المركز الحضاري وحديقة مطل شرى.

وفي نهاية الزيارات، وجّه "السواط" المختصين بالبلديات بضرورة تسريع وتيرة سير الأعمال في المشاريع الجارية تنفيذها، وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة والتعليمات، وشدد على توحيد وتحقيق التكامل مع المجالس البلدية في المحافظات.

وأوضح أن هذه الزيارات الميدانية، جاءت إنفاذاً للتوجيهات المستمرة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع المنفذة بالمنطقة ومتابعتها ميدانياً والوقوف على المشاريع المتعثرة والتوجيه بالإنجاز وفق الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، وكذلك حث البلديات على التعاون مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وتحقيق احتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الباحة.. جولة رسمية تتفقد المشاريع والخدمات البلدية وتنتهي بتوجيه
سبق

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ميدانياً، على المشاريع والخدمات البلدية التي تنفذها البلديات التابعة للأمانة في عدد من محافظات قطاع السراة؛ شملت بلدية القرى وبلدية العقيق وبلدية بلجرشي، واطلع على سير العمل بها واستمع الى شرح مفصل من رؤساء البلديات عن هذه المشاريع.

بدأت زيارات "السواط" لمحافظة القرى؛ حيث التقى المحافظ خالد العبيلان، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وتمت مناقشة الخدمات البلدية في المحافظة وسبل تطويرها للأفضل؛ بعد ذلك تم الوقوف على سير العمل بمشروع توسعة المدخل الجنوبي لمتنزه الثروة الوطنية، وكذلك مشروع إنشاء ملاعب رياضية بالمتنزه، والوقوف على مشروع المول الاستثماري المتعثر بمفرق بيده، كما تم الوقوف على مشروع تحسين المنطقة المركزية بالمحافظة ومقابلة الأهالي ملاك العقارات بالموقع، وتدشين حديقة عامة بمركز نخال والممشى الرياضي بمطلات متنزه الثروة الوطنية.

من جهة أخرى، وقف "السواط" على المشاريع البلدية التي تنفّذها بلدية محافظة العقيق، واطلع على سير العمل للمشاريع التنموية، والتقى محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، بعد ذلك بدأت الجولة الميدانية بالوقوف على مشروع إنشاء المركز الحضاري، وقاعة الاجتماعات، وموقع تطوير مثلث الحزم (مدخل المحافظة الغربي) والوقوف على مشروع المدفن الصحي الهندسي "بوراخ"، وكذلك تم الوقوف على مشروع سوق المواشي الجديد بالمحافظة.

كما دشن أمين الباحة، خلال الزيارة، الربط الإلكتروني بين البلدية والجهات الحكومية المختلفة، وافتتح مبنى الخدمات البلدية والمجلس البلدي، والتقى أعضاء المجلس البلدي وشيوخ القبائل واستقبل عدداً من المراجعين.

وشملت زيارات "السواط" محافظة بلجرشي؛ حيث وقف على المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة واطلع على سير عمل المشاريع والتقى محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، ثم التقى أعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي بالمحافظة وتمت مناقشة الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة، كما دشن خلال الزيارة مبنى المركز الحضاري وحديقة مطل شرى.

وفي نهاية الزيارات، وجّه "السواط" المختصين بالبلديات بضرورة تسريع وتيرة سير الأعمال في المشاريع الجارية تنفيذها، وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة والتعليمات، وشدد على توحيد وتحقيق التكامل مع المجالس البلدية في المحافظات.

وأوضح أن هذه الزيارات الميدانية، جاءت إنفاذاً للتوجيهات المستمرة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع المنفذة بالمنطقة ومتابعتها ميدانياً والوقوف على المشاريع المتعثرة والتوجيه بالإنجاز وفق الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، وكذلك حث البلديات على التعاون مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وتحقيق احتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:23 PM

شاهد من الباحة.. جولة رسمية تتفقد المشاريع والخدمات البلدية وتنتهي بتوجيه

"السواط": هدفنا الاستماع للمطالب وتحقيق الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
1
1,909

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ميدانياً، على المشاريع والخدمات البلدية التي تنفذها البلديات التابعة للأمانة في عدد من محافظات قطاع السراة؛ شملت بلدية القرى وبلدية العقيق وبلدية بلجرشي، واطلع على سير العمل بها واستمع الى شرح مفصل من رؤساء البلديات عن هذه المشاريع.

بدأت زيارات "السواط" لمحافظة القرى؛ حيث التقى المحافظ خالد العبيلان، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وتمت مناقشة الخدمات البلدية في المحافظة وسبل تطويرها للأفضل؛ بعد ذلك تم الوقوف على سير العمل بمشروع توسعة المدخل الجنوبي لمتنزه الثروة الوطنية، وكذلك مشروع إنشاء ملاعب رياضية بالمتنزه، والوقوف على مشروع المول الاستثماري المتعثر بمفرق بيده، كما تم الوقوف على مشروع تحسين المنطقة المركزية بالمحافظة ومقابلة الأهالي ملاك العقارات بالموقع، وتدشين حديقة عامة بمركز نخال والممشى الرياضي بمطلات متنزه الثروة الوطنية.

من جهة أخرى، وقف "السواط" على المشاريع البلدية التي تنفّذها بلدية محافظة العقيق، واطلع على سير العمل للمشاريع التنموية، والتقى محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، بعد ذلك بدأت الجولة الميدانية بالوقوف على مشروع إنشاء المركز الحضاري، وقاعة الاجتماعات، وموقع تطوير مثلث الحزم (مدخل المحافظة الغربي) والوقوف على مشروع المدفن الصحي الهندسي "بوراخ"، وكذلك تم الوقوف على مشروع سوق المواشي الجديد بالمحافظة.

كما دشن أمين الباحة، خلال الزيارة، الربط الإلكتروني بين البلدية والجهات الحكومية المختلفة، وافتتح مبنى الخدمات البلدية والمجلس البلدي، والتقى أعضاء المجلس البلدي وشيوخ القبائل واستقبل عدداً من المراجعين.

وشملت زيارات "السواط" محافظة بلجرشي؛ حيث وقف على المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة واطلع على سير عمل المشاريع والتقى محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، ثم التقى أعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي بالمحافظة وتمت مناقشة الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة، كما دشن خلال الزيارة مبنى المركز الحضاري وحديقة مطل شرى.

وفي نهاية الزيارات، وجّه "السواط" المختصين بالبلديات بضرورة تسريع وتيرة سير الأعمال في المشاريع الجارية تنفيذها، وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة والتعليمات، وشدد على توحيد وتحقيق التكامل مع المجالس البلدية في المحافظات.

وأوضح أن هذه الزيارات الميدانية، جاءت إنفاذاً للتوجيهات المستمرة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع المنفذة بالمنطقة ومتابعتها ميدانياً والوقوف على المشاريع المتعثرة والتوجيه بالإنجاز وفق الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، وكذلك حث البلديات على التعاون مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وتحقيق احتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,505

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة