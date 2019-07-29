"خيرات" توزع 864 كيلو لحم خلال عيد الأضحى
استفاد منها 208 أُسر ضمن مشروع الأضاحي
وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما يقارب 42 أضحية "864 كيلو من اللحم"، على الأسر المسجلة لدى الجمعية.
جاء ذلك ضمن مشروع أضاحي العيد؛ حيث استفاد 208 أُسر من لحوم الأضاحي الموزعة.
يذكر أن الجمعية خلال أيام العيد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية؛ حيث جرى توزيع 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان، ومشروع كسوة على 400 أسرة في سبعة أحياء داخل مدينة الرياض.
وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي.
"خيرات" توزع 864 كيلو لحم خلال عيد الأضحى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-29
وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما يقارب 42 أضحية "864 كيلو من اللحم"، على الأسر المسجلة لدى الجمعية.
جاء ذلك ضمن مشروع أضاحي العيد؛ حيث استفاد 208 أُسر من لحوم الأضاحي الموزعة.
يذكر أن الجمعية خلال أيام العيد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية؛ حيث جرى توزيع 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان، ومشروع كسوة على 400 أسرة في سبعة أحياء داخل مدينة الرياض.
وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:12 PM
"خيرات" توزع 864 كيلو لحم خلال عيد الأضحى
استفاد منها 208 أُسر ضمن مشروع الأضاحي
وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما يقارب 42 أضحية "864 كيلو من اللحم"، على الأسر المسجلة لدى الجمعية.
جاء ذلك ضمن مشروع أضاحي العيد؛ حيث استفاد 208 أُسر من لحوم الأضاحي الموزعة.
يذكر أن الجمعية خلال أيام العيد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية؛ حيث جرى توزيع 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان، ومشروع كسوة على 400 أسرة في سبعة أحياء داخل مدينة الرياض.
وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي.