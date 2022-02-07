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"محافظ سراة عبيدة" يدشن فعاليات "ملتقى الإشراف التربوي"

مَعرض وحفل خطابي ومشاركات طلابية بحضور أكاديمي وتربوي كبير

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس بتعليم المحافظة، تحت شعار (التعليم عن بُعد.. والتعليم المدمج)، بحضور مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والأكاديميين والتربويين ومديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين.

واطلع الجميع على معرض منجزات ومشروعات إدارة الإشراف التربوي. واشتمل الحفل الخطابي على عروض مرئية وقصائد شعرية ومشاركات طلابية.

من جانبه رحّب مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالحضور وضيوف الملتقى، وشكر الرعاة والمشاركين والقائمين عليه.

وأوضح مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح في كلمة له، أهداف الملتقى ومحاوره ومنطلقاته، ومن ثم تم تكريم المشاركين والجهات الراعية.

وتَضمنت الفعاليات العلمية لليوم الأول عددًا من المحاضرات، بدأها الأستاذ الدكتور سالم علي آل منيع أستاذ المناهج وعضو مجلس الشورى سابقًا الذي تَطَرّق لرؤية جودة العملية التعليمية (بعض الممارسات من فكر المعلم وتفكير المتعلم)، ثم محاضرة للدكتور فائز بن عبدالعزيز المستشار في وزارة التعليم، تَطَرّق فيها لـ"القيادة ونواتج التعلم علاقة طردية وتجربة شخصية"، ومن ثم قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالملك مدير إدارة المعرفة بوزارة التعليم محاضرة بعنوان "ممارسات التعليم والتعلم في ضوء هرم بلوم المقلوب"، عقب ذلك قدّم الأستاذ الدكتور أحمد آل مفرح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالنمسا محاضرة بعنوان "التعليم عن بُعد وبعد التعليم" ومن ثم قدّم الأستاذ الدكتور راشد العبدالكريم أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان الإشراف التربوي لدعم التعليم عن بُعد.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه" قدّمها كل من الأستاذ الدكتور لبى العجمي أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد، والدكتورة بدرية القحطاني أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد.

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"محافظ سراة عبيدة" يدشن فعاليات "ملتقى الإشراف التربوي"
سبق

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس بتعليم المحافظة، تحت شعار (التعليم عن بُعد.. والتعليم المدمج)، بحضور مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والأكاديميين والتربويين ومديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين.

واطلع الجميع على معرض منجزات ومشروعات إدارة الإشراف التربوي. واشتمل الحفل الخطابي على عروض مرئية وقصائد شعرية ومشاركات طلابية.

من جانبه رحّب مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالحضور وضيوف الملتقى، وشكر الرعاة والمشاركين والقائمين عليه.

وأوضح مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح في كلمة له، أهداف الملتقى ومحاوره ومنطلقاته، ومن ثم تم تكريم المشاركين والجهات الراعية.

وتَضمنت الفعاليات العلمية لليوم الأول عددًا من المحاضرات، بدأها الأستاذ الدكتور سالم علي آل منيع أستاذ المناهج وعضو مجلس الشورى سابقًا الذي تَطَرّق لرؤية جودة العملية التعليمية (بعض الممارسات من فكر المعلم وتفكير المتعلم)، ثم محاضرة للدكتور فائز بن عبدالعزيز المستشار في وزارة التعليم، تَطَرّق فيها لـ"القيادة ونواتج التعلم علاقة طردية وتجربة شخصية"، ومن ثم قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالملك مدير إدارة المعرفة بوزارة التعليم محاضرة بعنوان "ممارسات التعليم والتعلم في ضوء هرم بلوم المقلوب"، عقب ذلك قدّم الأستاذ الدكتور أحمد آل مفرح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالنمسا محاضرة بعنوان "التعليم عن بُعد وبعد التعليم" ومن ثم قدّم الأستاذ الدكتور راشد العبدالكريم أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان الإشراف التربوي لدعم التعليم عن بُعد.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه" قدّمها كل من الأستاذ الدكتور لبى العجمي أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد، والدكتورة بدرية القحطاني أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
01:15 PM

"محافظ سراة عبيدة" يدشن فعاليات "ملتقى الإشراف التربوي"

مَعرض وحفل خطابي ومشاركات طلابية بحضور أكاديمي وتربوي كبير

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علي حفول - سراة عبيدة
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دشن محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس بتعليم المحافظة، تحت شعار (التعليم عن بُعد.. والتعليم المدمج)، بحضور مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والأكاديميين والتربويين ومديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين.

واطلع الجميع على معرض منجزات ومشروعات إدارة الإشراف التربوي. واشتمل الحفل الخطابي على عروض مرئية وقصائد شعرية ومشاركات طلابية.

من جانبه رحّب مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالحضور وضيوف الملتقى، وشكر الرعاة والمشاركين والقائمين عليه.

وأوضح مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح في كلمة له، أهداف الملتقى ومحاوره ومنطلقاته، ومن ثم تم تكريم المشاركين والجهات الراعية.

وتَضمنت الفعاليات العلمية لليوم الأول عددًا من المحاضرات، بدأها الأستاذ الدكتور سالم علي آل منيع أستاذ المناهج وعضو مجلس الشورى سابقًا الذي تَطَرّق لرؤية جودة العملية التعليمية (بعض الممارسات من فكر المعلم وتفكير المتعلم)، ثم محاضرة للدكتور فائز بن عبدالعزيز المستشار في وزارة التعليم، تَطَرّق فيها لـ"القيادة ونواتج التعلم علاقة طردية وتجربة شخصية"، ومن ثم قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالملك مدير إدارة المعرفة بوزارة التعليم محاضرة بعنوان "ممارسات التعليم والتعلم في ضوء هرم بلوم المقلوب"، عقب ذلك قدّم الأستاذ الدكتور أحمد آل مفرح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالنمسا محاضرة بعنوان "التعليم عن بُعد وبعد التعليم" ومن ثم قدّم الأستاذ الدكتور راشد العبدالكريم أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان الإشراف التربوي لدعم التعليم عن بُعد.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه" قدّمها كل من الأستاذ الدكتور لبى العجمي أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد، والدكتورة بدرية القحطاني أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد.

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