النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلومبيرغ": نظام الصندوق الصناعي الجديد يعزز دعم السعودية للمشاريع

يقدم خيارات إضافية تشمل القرض متعدد الأغراض وتمويل الاستحواذ

كشفت شبكة بلومبيرغ الإخبارية أن توسيع نظام دعم الصندوق الصناعي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يعد نقلة كبيرة في جهود المملكة لتطوير القطاع الصناعي، على مستوى تمويل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، وخيارات التمويل الإضافية، بما في ذلك القرض متعدد الأغراض وتمويل الاستحواذ.

وقالت "بلومبيرغ": السعودية وسعت نطاق دعمها التمويلي عبر الصندوق للشركات الصناعية السعودية في الأسواق الدولية، ما يعد تحولاً رئيسياً آخر في الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث كان التمويل في السابق مركزاً على دعم المستثمر الصناعي داخل المملكة، بينما سيتمكن الصندوق الآن من توفير التمويل للشركات السعودية خارجها.

وأضافت: هذا التوجه الصناعي الجديد للمملكة يقع في صلب خطط التحول التي تقودها رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي على طريق تنويع الاقتصاد والتحرر من الاعتماد على النفط.

وأردفت: في يناير، رفعت الحكومة رأس مال الصندوق بنحو 60٪، ليصل إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، للتركيز بشكل خاص على التصنيع واللوجستيات والتعدين كمحركات لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر مطلع الشهر الحالي تعديل نظام الصندوق الصناعي بهدف تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي انطلق في وقت سابق من هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلومبيرغ": نظام الصندوق الصناعي الجديد يعزز دعم السعودية للمشاريع
سبق

كشفت شبكة بلومبيرغ الإخبارية أن توسيع نظام دعم الصندوق الصناعي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يعد نقلة كبيرة في جهود المملكة لتطوير القطاع الصناعي، على مستوى تمويل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، وخيارات التمويل الإضافية، بما في ذلك القرض متعدد الأغراض وتمويل الاستحواذ.

وقالت "بلومبيرغ": السعودية وسعت نطاق دعمها التمويلي عبر الصندوق للشركات الصناعية السعودية في الأسواق الدولية، ما يعد تحولاً رئيسياً آخر في الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث كان التمويل في السابق مركزاً على دعم المستثمر الصناعي داخل المملكة، بينما سيتمكن الصندوق الآن من توفير التمويل للشركات السعودية خارجها.

وأضافت: هذا التوجه الصناعي الجديد للمملكة يقع في صلب خطط التحول التي تقودها رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي على طريق تنويع الاقتصاد والتحرر من الاعتماد على النفط.

وأردفت: في يناير، رفعت الحكومة رأس مال الصندوق بنحو 60٪، ليصل إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، للتركيز بشكل خاص على التصنيع واللوجستيات والتعدين كمحركات لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر مطلع الشهر الحالي تعديل نظام الصندوق الصناعي بهدف تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي انطلق في وقت سابق من هذا العام.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:08 PM

"بلومبيرغ": نظام الصندوق الصناعي الجديد يعزز دعم السعودية للمشاريع

يقدم خيارات إضافية تشمل القرض متعدد الأغراض وتمويل الاستحواذ

A A A
خلف الدوسري - الرياض
0
2,373

كشفت شبكة بلومبيرغ الإخبارية أن توسيع نظام دعم الصندوق الصناعي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يعد نقلة كبيرة في جهود المملكة لتطوير القطاع الصناعي، على مستوى تمويل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، وخيارات التمويل الإضافية، بما في ذلك القرض متعدد الأغراض وتمويل الاستحواذ.

وقالت "بلومبيرغ": السعودية وسعت نطاق دعمها التمويلي عبر الصندوق للشركات الصناعية السعودية في الأسواق الدولية، ما يعد تحولاً رئيسياً آخر في الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث كان التمويل في السابق مركزاً على دعم المستثمر الصناعي داخل المملكة، بينما سيتمكن الصندوق الآن من توفير التمويل للشركات السعودية خارجها.

وأضافت: هذا التوجه الصناعي الجديد للمملكة يقع في صلب خطط التحول التي تقودها رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي على طريق تنويع الاقتصاد والتحرر من الاعتماد على النفط.

وأردفت: في يناير، رفعت الحكومة رأس مال الصندوق بنحو 60٪، ليصل إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، للتركيز بشكل خاص على التصنيع واللوجستيات والتعدين كمحركات لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر مطلع الشهر الحالي تعديل نظام الصندوق الصناعي بهدف تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي انطلق في وقت سابق من هذا العام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة