وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "سبق".

جاء ذلك بعد يومين من تقرير "سبق" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين.

أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر.

"التعليم" تصرف بدل التعيين لمعلمي العارضة.. "سبق" نقلت مناشدتهم قبل يومين قاسم الخبراني سبق 2020-02-11 أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر. جاء ذلك بعد يومين من تقرير "سبق" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين. وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "سبق".

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 09:02 AM

"التعليم" تصرف بدل التعيين لمعلمي العارضة.. "سبق" نقلت مناشدتهم قبل يومين كانوا قد اشتكوا من تأخير صرفه عدة أشهر رغم وصوله لزملائهم





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أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر.

جاء ذلك بعد يومين من تقرير "سبق" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين.

وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "سبق".