"عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة

أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف.

ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة.