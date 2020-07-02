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"عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة

أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف.

ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة.

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"عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة
سبق

أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف.

ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
02:09 PM

"عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف.

ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة.

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