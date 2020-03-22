كوريا الجنوبية: الارتفاع مستمر في الإصابات والوفيات.. تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا

104 وفيات و9 آلاف مصاب و3 آلاف تعافوا من المرض

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إصابة 98 حالة إضافية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و897 شخصًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 104 حالات بعد وفاة حالتين يوم أمس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضاف المركز أن 297 شخصًا تعافوا من بين المصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ألفين و909 حالات جديدة.