رسمياً.. شركة هونر تطلق هاتفها "9X" وسوار "Band 5 " الرياضي

يتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل.. ويتوفر بسعر 999 ريالاً

أطلقت شركة HONOR، أمس الاثنين، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، كما تطرح الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي.

وفي التفاصيل، يمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلاً عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب يبلغ 999 ريالاً سعودياً.

ويتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح.

وفي التفاصيل، يوفر HONOR 9X وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

ويتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه. وتعتبر شاشة الـLCD واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام.

وفي إطار ذلك، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن في HONOR بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا".

وأضاف: "غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين، وصُمم هاتف HONOR 9X ببراعة وزوّد بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد والغير مسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي".

وتطرح الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED، حيث يقدم السوار الذي يبلغ سعره 119 ريالاً سعودياً العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.