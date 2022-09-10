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"العقاري" يوقع اتفاقية مع بنك الرياض لتقديم خدمات التقييم وزيارات البناء الذاتي

تستهدف تعزيز الشراكة لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم

وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض؛ لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم، بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وذكر المشرف العام على الصندوق أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج "الإسكان"، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية؛ لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها، واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن.

وأكد على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري" يوقع اتفاقية مع بنك الرياض لتقديم خدمات التقييم وزيارات البناء الذاتي
سبق

وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض؛ لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم، بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وذكر المشرف العام على الصندوق أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج "الإسكان"، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية؛ لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها، واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن.

وأكد على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
02:02 PM

"العقاري" يوقع اتفاقية مع بنك الرياض لتقديم خدمات التقييم وزيارات البناء الذاتي

تستهدف تعزيز الشراكة لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض؛ لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم، بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وذكر المشرف العام على الصندوق أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج "الإسكان"، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية؛ لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها، واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن.

وأكد على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

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