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تقرير: 4 مهن يعمل بها 4.3 مليار شخص حول العالم

منهم 1.7 مليار شخص يعملون في قطاع الخدمات

كشف تقرير مصور نشرته قناة "سي إن بي سي عربية"، عن 4 مهن يعمل بها نحو 4.3 مليار شخص حول العالم.

ويتساءل الفيديو المعلوماتي الذي يتضمنه التقرير: ما هي المهن التي يعمل بها الـ7 مليارات شخص حول العالم؟

ويجيب التقرير، حسب بيانات وكالة المخابرات المركزية ‏ الأمريكية "سي أي إيه" ‏يوجد نحو 1.9 مليار شخص أصغر من أن يعملوا، بينما يمارس 4.3 مليار أربعة مهن أساسية، فهناك 1.7 مليار شخص يعملون في قطاعات خدمية، بينما يعمل 1.4 مليار شخص في مهن زراعية، و800 مليون شخص يعملون في مهن صناعية، وهناك 400 مليون شخص من رواد الأعمال.

وهناك 577 مليون شخص أكبر من 64 عاماً، ضمن فئة المتقاعدين، وفي النهاية يوجد 430 مليون عاطل عن العمل حول العالم.

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تقرير: 4 مهن يعمل بها 4.3 مليار شخص حول العالم
سبق

كشف تقرير مصور نشرته قناة "سي إن بي سي عربية"، عن 4 مهن يعمل بها نحو 4.3 مليار شخص حول العالم.

ويتساءل الفيديو المعلوماتي الذي يتضمنه التقرير: ما هي المهن التي يعمل بها الـ7 مليارات شخص حول العالم؟

ويجيب التقرير، حسب بيانات وكالة المخابرات المركزية ‏ الأمريكية "سي أي إيه" ‏يوجد نحو 1.9 مليار شخص أصغر من أن يعملوا، بينما يمارس 4.3 مليار أربعة مهن أساسية، فهناك 1.7 مليار شخص يعملون في قطاعات خدمية، بينما يعمل 1.4 مليار شخص في مهن زراعية، و800 مليون شخص يعملون في مهن صناعية، وهناك 400 مليون شخص من رواد الأعمال.

وهناك 577 مليون شخص أكبر من 64 عاماً، ضمن فئة المتقاعدين، وفي النهاية يوجد 430 مليون عاطل عن العمل حول العالم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:20 PM

تقرير: 4 مهن يعمل بها 4.3 مليار شخص حول العالم

منهم 1.7 مليار شخص يعملون في قطاع الخدمات

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,757

كشف تقرير مصور نشرته قناة "سي إن بي سي عربية"، عن 4 مهن يعمل بها نحو 4.3 مليار شخص حول العالم.

ويتساءل الفيديو المعلوماتي الذي يتضمنه التقرير: ما هي المهن التي يعمل بها الـ7 مليارات شخص حول العالم؟

ويجيب التقرير، حسب بيانات وكالة المخابرات المركزية ‏ الأمريكية "سي أي إيه" ‏يوجد نحو 1.9 مليار شخص أصغر من أن يعملوا، بينما يمارس 4.3 مليار أربعة مهن أساسية، فهناك 1.7 مليار شخص يعملون في قطاعات خدمية، بينما يعمل 1.4 مليار شخص في مهن زراعية، و800 مليون شخص يعملون في مهن صناعية، وهناك 400 مليون شخص من رواد الأعمال.

وهناك 577 مليون شخص أكبر من 64 عاماً، ضمن فئة المتقاعدين، وفي النهاية يوجد 430 مليون عاطل عن العمل حول العالم.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

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