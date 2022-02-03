وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق: إن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم، تمكنت خلال عام 2021م، من استرداد مبلغ 38331210 ريالات، من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 70% والتي نُفّذت عن بُعد؛ مشيرًا إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

ضمن جهودها لحفظ حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، استردت التسويات الودية بفرع وزارة الموارد بمنطقة القصيم، مبلغ 38331210 ريالات خلال عام 2021م.

التسويات الودية بوزارة الموارد بالقصيم تستردّ مبلغ 38331210 ريالات خلال عام 2021م صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 ضمن جهودها لحفظ حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، استردت التسويات الودية بفرع وزارة الموارد بمنطقة القصيم، مبلغ 38331210 ريالات خلال عام 2021م. وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق: إن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم، تمكنت خلال عام 2021م، من استرداد مبلغ 38331210 ريالات، من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 70% والتي نُفّذت عن بُعد؛ مشيرًا إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 09:49 AM

التسويات الودية بوزارة الموارد بالقصيم تستردّ مبلغ 38331210 ريالات خلال عام 2021م بعد تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب العمل بجلسات تسوية بنسبة صُلح بلغت 70%





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ضمن جهودها لحفظ حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، استردت التسويات الودية بفرع وزارة الموارد بمنطقة القصيم، مبلغ 38331210 ريالات خلال عام 2021م.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق: إن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم، تمكنت خلال عام 2021م، من استرداد مبلغ 38331210 ريالات، من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 70% والتي نُفّذت عن بُعد؛ مشيرًا إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.